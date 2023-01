Delphine Dora Musée des Beaux-Arts, 1 février 2023, Angers.

Delphine Dora Mercredi 1 février, 19h00 Musée des Beaux-Arts

Entrée libre

Musiques de Traverse #17

Musée des Beaux-Arts 14 rue du musée 49100 angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Delphine Dora est une musicienne, compositrice, improvisatrice de France. Pianiste et vocaliste autodidacte, sa musique semi-spontanée s’est enrichie de nouvelles sonorités au fil des années, avec notamment un intérêt pour le travail de l’orgue d’église, le synthétiseur modulaire et les enregistrements de terrain. La voix est également l’un de ses instruments privilégiés : mise en voix et musique de textes et poèmes, esquisses ancestrales chantées dans une langue imaginaire, travail vocal en relation à l’espace… Sa musique iconoclaste peut se lire comme un travail de cartographie personnel, basée sur une approche intuitive de la composition et nourrie de nombreuses approches. Elle développe depuis une quinzaine d’années un univers musical intimiste et pluriel, en perpétuelle métamorphose situé au croisement de différents genres musicaux. Musicienne prolifique, elle a participé à une quarantaine de disques (solo et collaboration) dans des esthétiques diverses sur de nombreux labels français et étrangers. Elle est également la fondatrice du label Wild Silence.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:00:00+01:00

2023-02-01T21:30:00+01:00

Marie-Douce St-Jacques