Nouvel accrochage dans les salles d’Art contemporain Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

Nouvel accrochage dans les salles d’Art contemporain Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault, 18 septembre 2022, Angers. Nouvel accrochage dans les salles d’Art contemporain Dimanche 18 septembre, 11h00, 14h30 Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault Rencontre avec Marie Lozon De Cantelmi, conservatrice du patrimoine, responsable du Pôle des collections Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault 14 rue du Musée 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Nouvel accrochage dans les salles d’Art contemporain : comment choisit-on les oeuvres d’un parcours permanent ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T11:00:00+02:00

2022-09-18T15:15:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault Adresse 14 rue du Musée 49100 Angers Ville Angers Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault Angers Departement Maine-et-Loire

Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

Nouvel accrochage dans les salles d’Art contemporain Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault 2022-09-18 was last modified: by Nouvel accrochage dans les salles d’Art contemporain Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault Musée des beaux-arts - Ancien logis Barrault 18 septembre 2022 angers Musée des beaux-arts - ancien logis Barrault Angers

Angers Maine-et-Loire