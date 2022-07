Rencontre avec Anne Esnault, commissaire de l’exposition « Jules-Eugène Lenepveu, peintre du monumental » Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault Angers Catégories d’évènement: Angers

Rencontre avec Anne Esnault, commissaire de l’exposition « Jules-Eugène Lenepveu, peintre du monumental » Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault, 17 septembre 2022, Angers. Rencontre avec Anne Esnault, commissaire de l’exposition « Jules-Eugène Lenepveu, peintre du monumental » Samedi 17 septembre, 11h00, 14h30 Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault Avec Anne Esnault, commissaire de l’exposition, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des musées d’Angers, découvrez les coulisses de l’exposition Musée des beaux-arts – Ancien logis Barrault 14 rue du Musée 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T11:00:00+02:00

2022-09-17T15:00:00+02:00

