Journées européennes du patrimoine : Musée des bastides Monflanquin Musée des Bastides Monflanquin, 16 septembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Le Musée se compose de panneaux explicatifs relatant le phénomène des Bastides, de maquettes, de supports pédagogiques et un parcours ludique pour les familles.

Visite libre gratuite de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Visite guidée gratuite avec Adeline, notre guide conférencière, le samedi à 10h30..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Musée des Bastides Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Museum features explanatory panels on the Bastide phenomenon, models, educational materials and a fun trail for families.

Free admission from 9.30am to 12.30pm and from 2pm to 5pm.

Free guided tour with Adeline, our tour guide, on Saturday at 10:30 am.

El Museo cuenta con paneles explicativos sobre el fenómeno de la Bastida, maquetas, material didáctico y un recorrido lúdico para las familias.

Entrada gratuita de 9.30 a 12.30 y de 14 a 17 h.

Visita guiada gratuita con Adeline, nuestra guía, los sábados a las 10.30 h.

Das Museum besteht aus Schautafeln, die über das Phänomen der Bastiden berichten, Modellen, pädagogischen Hilfsmitteln und einem spielerischen Parcours für Familien.

Kostenlose Besichtigung von 9:30 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Kostenlose Führungen mit Adeline, unserer Fremdenführerin, am Samstag um 10:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Coeur de Bastides