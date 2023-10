Cet évènement est passé Nuit des Musées visite libre au Musée des Bastides à Monflanquin Musée des bastides Monflanquin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Monflanquin Nuit des Musées visite libre au Musée des Bastides à Monflanquin Musée des bastides Monflanquin, 13 mai 2023, Monflanquin. Nuit des Musées visite libre au Musée des Bastides à Monflanquin Samedi 13 mai, 17h00 Musée des bastides Entrée libre et gratuite. À Monflanquin, l’une des plus belles bastides du Sud-Ouest, découvrez au-dessus de l’office de tourisme le Centre d’Interprétation du Patrimoine consacré au phénomène des villes neuves du Moyen Âge apparues dans le Sud-Ouest de la France entre le XIIIème et le XIVème siècle. Des panneaux explicatifs, des maquettes, des supports pédagogiques vous permettront de découvrir toute la modernité de ces nouvelles cités aux plans en damiers, dotées de charte de coutumes initiant une autre organisation de la société médiévale Profitez d’une visite guidée avec une guide conférencière de 18h30 à 20h pour découvrir la fascinante histoire des bastides ou visitez librement le Musée des Bastides de 17h à 18h30. Musée des bastides Place des Arcades, 47150 Monflanquin Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 40 19 http://www.monflanquin-museedesbastides.com Le Musée des Bastides vous propose un historique des bastides, phénomène propre au Sud-Ouest de la France. A travers des panneaux explicatifs, des maquettes, des supports audio et vidéo, venez découvrir les particularités de ces villes neuves du Moyen-Age. Le Musée des Bastides se situe au sein de l’Office de tourisme, au centre de la bastide. Il se développe sur deux étages et est accessible par un ascenseur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00 ©Lezbroz Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Monflanquin Autres Lieu Musée des bastides Adresse Place des Arcades, 47150 Monflanquin Ville Monflanquin Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Musée des bastides Monflanquin latitude longitude 44.532473;0.768013

Musée des bastides Monflanquin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monflanquin/