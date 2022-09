Le musée vous dévoile l’histoire des Bastides Musée des Bastides Monflanquin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Le musée vous dévoile l'histoire des Bastides Musée des Bastides, 14 octobre 2022, Monflanquin. Le musée vous dévoile l'histoire des Bastides 14 et 15 octobre Musée des Bastides

Gratuit. Entrée libre. Dernière entrée 45 min avant la fermeture.

Musée des Bastides Place des Arcades, 47150 Monflanquin

05 53 36 40 19 Découvrez un musée consacré au phénomène des Bastides, villes neuves du Moyen Âge apparues dans le Sud-Ouest de la France, entre le XIIIe et le XIVe siècle. Le musée se compose de panneaux explicatifs relatant le phénomène des Bastides, de maquettes, de supports pédagogiques et un parcours ludique pour les familles. Découvrez le phénomène des Bastides grâce aux maquettes, panneaux, supports pédagogiques mis à disposition et un parcours ludique pour les familles.

