Atelier « Aquarelle en plein air » 16 et 17 septembre Musée des Avelines En continu – dans la limite des places disponibles

Lors de son séjour au palais de Saint-Cloud, la reine Victoria réalisa des aquarelles du parc. Comme elle, croquez le jardin des Avelines à l’aquarelle !

Tout public – à partir de 5 ans, ouvert aux adultes – Gratuit – en continu dans la limite des places disponibles

Musée des Avelines 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 02 67 18 http://www.musee-saintcloud.fr Musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud à proximité de Paris, dans un écrin de verdure, le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, vous accueille pour une découverte des richesses de son patrimoine. Le château de Saint-Cloud, résidence princière, royale et impériale, aujourd’hui disparu, a été le théâtre des grandes pages de l’Histoire de France. Sa manufacture de porcelaine a fait de Saint-Cloud au XVIIIe siècle un haut lieu du raffinement des arts de la table. La ville de Saint-Cloud, destination de villégiature, a attiré de nombreux artistes du XIXe siècle, séduits par son emplacement privilégié, véritable « balcon sur Paris ». Le musée est situé dans une villa de caractère où le passé dialogue avec l’art contemporain.

