Visite libre de l'exposition « Regard sur la collection : Amours imaginaires »
Samedi 13 mai, 12h00
Musée des Avelines
Entrée libre

Le musée des Avelines inaugure un nouveau cycle d'exposition-dossier afin de mettre en valeur les trésors de sa collection. Pour cette première thématique, le musée a choisi l'amour !

Comment mieux désigner le sentiment amoureux si ce n'est par l'errance physique, intellectuelle et morale ? Les artistes évoquent, d'après nature ou dans l'intimité de leur atelier, le fruit de leurs observations ou leurs propres divagations. Ces histoires « imaginaires », sans réalité, sont aussi au sens littéral du terme « mises en image ». La collection du musée des Avelines regorge de ces représentations qui dessinent une palette d'émotions amoureuses.

Musée des Avelines
60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud
Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France
http://www.musee-saintcloud.fr

Le musée des Avelines, musée d'art et d'histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l'art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d'un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d'une demeure de collectionneur.

Accès
SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière)
Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud
Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud
Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc

2023-05-13T12:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T12:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Ville de Saint-Cloud- Musée des Avelines / A.Bonnet

