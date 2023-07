Visite guidée des collections Musée des Augustins Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Visite guidée des collections 16 et 17 septembre Musée des Augustins Gratuit. Inscription sur place. Sous réserve de places disponibles. Entrée du musée par la rue A. Mercié.

Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections.

Musée des Augustins 21 rue de Metz, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 21 82 http://www.augustins.org Érigé au XIVe siècle dans le style gothique méridional, le couvent des Augustins est l’un des plus beaux édifices de Toulouse. Près de deux cents ermites y priaient, y travaillaient et y habitaient. Les anciennes salles gothiques autour du cloître ainsi que l’église en témoignent encore aujourd’hui. L’évocation d’un jardin monastique renforce le charme de l’ensemble. En 1793, peu de temps après le Louvre, le monument accueille le musée ainsi que l’École des Beaux-Arts. Au XIXe siècle, plusieurs espaces sont détruits, notamment le réfectoire, remplacé par un impressionnant escalier et des salles d’exposition édifiés par Viollet-le-Duc et son élève Darcy (1873-1901). L’édifice est classé au titre des Monuments historiques (parties médiévales) et inscrit (escalier Darcy).

Dans le cadre de la rénovation des verrières du XIXe siècle et de la mise aux normes d’accessibilité, le musée est fermé pour travaux. Cependant, l’équipe du musée développe des actions pour continuer à faire vivre les collections en dehors de ses murs. C’est ce qui est proposé pour les Journées du patrimoine de cette année. Bus à proximité. Métro à proximité. Parking Esquirol.

