Cet évènement est passé Visite guidée avec audio description Musée des Augustins, musée d’arts de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Visite guidée avec audio description Musée des Augustins, musée d’arts de Toulouse Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse. Visite guidée avec audio description Samedi 8 juillet, 11h30 Musée des Augustins, musée d’arts de Toulouse Tarif : 3€. Réservation en ligne Visite des collections présentées dans l’église du musée avec audio description accessible aux personnes mal et non voyantes. –> 8 juillet à 11h30 et 22 septembre à 18h.

–> Durée : 1h30

–> Tarif : 3 € Exceptionnellement, l’entrée du musée est située rue Mercié, à l’angle de la rue Alsace-Lorraine. Musée des Augustins, musée d’arts de Toulouse 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 21 82 https://www.augustins.org/fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen-Age aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:30:00+02:00 – 2023-07-08T13:00:00+02:00

2023-07-08T11:30:00+02:00 – 2023-07-08T13:00:00+02:00 audiodescription malvoyant Musée des Augustins Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée des Augustins, musée d'arts de Toulouse Adresse 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Musée des Augustins, musée d'arts de Toulouse Toulouse

Musée des Augustins, musée d'arts de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/