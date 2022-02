Musée des Augustins : Conférences en ligne Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Musée des Augustins : Conférences en ligne Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse, 2 mars 2022, Toulouse. Musée des Augustins : Conférences en ligne

du mercredi 2 mars au lundi 25 avril à Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse

### Les conférences d’histoire de l’art en ligne Les conférences d’histoire de l’art en ligne du musée des Augustins sont animées par un duo de conférencières passionnées. Pour chaque thème abordé, un ensemble d’œuvres du musée est présenté, permettant d’illustrer le sujet et de découvrir les collections. Chaque mois un nouveau thème est proposé deux fois, à des horaires et jours différents pour s’intégrer au mieux dans les agendas. ### Programme **Irrésistible clair-obscur : la peinture caravagesque au musée ** * Mercredi 2 mars à 19h * jeudi 17 mars à 13h **Le paysage, une fenêtre sur le monde : ** * mardi 12 avril à 19h * lundi 25 avril à 13h Prochainement : **Clémence Isaure, mythe ou réalité ?** en mai ; **Henri de Toulouse-Lautrec** en juin (dates et horaires à venir) ![]() ### Plus d’infos [Site du Musée des Augustins ](https://www.augustins.org/fr/conferences-en-ligne) ![]() ### Infos pratiques * Durée : 30 à 40 minutes * Gratuit * En ligne sur Teams * Inscription obligatoire : [www.augustins.org](https://www.augustins.org/fr/)

Gratuit sur inscription

Culture Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T19:00:00 2022-03-02T19:40:00;2022-03-17T13:00:00 2022-03-17T13:40:00;2022-04-12T19:00:00 2022-04-12T19:40:00;2022-04-25T13:00:00 2022-04-25T13:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse Adresse 21 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse Toulouse

Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Musée des Augustins : Conférences en ligne Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse 2022-03-02 was last modified: by Musée des Augustins : Conférences en ligne Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse 2 mars 2022 Musée des Augustins – Musée des Beaux-Arts de Toulouse Toulouse toulouse

Toulouse