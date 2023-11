La force du trait : l’expo musclée ! Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, 9 janvier 2024, Toulouse.

La force du trait : l’expo musclée ! 9 janvier – 5 mai 2024 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif : entrée musée

Au nombre des quatre vertus cardinales, la Force constitue, sous de multiples déclinaisons et interprétations, un thème iconographique majeur dans l’histoire des arts graphiques. Se manifestant par la puissance physique mais aussi morale ou politique, elle apparaît de façon réaliste ou symbolique, tant dans le choix des sujets que dans leur traitement formel.

Des dieux et héros de l’Antiquité dotés d’impressionnantes musculatures aux ouvriers et paysans représentés en plein effort, en passant par les représentations patriotiques ou politiques et les lutteurs des estampes japonaises, cet accrochage propose une déambulation dans les diverses représentations de la Force à travers les siècles, les techniques graphiques, les courants artistiques et les continents.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

