Atelier Paperolles Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, 10 décembre 2023, Toulouse.

Atelier Paperolles Dimanche 10 décembre, 14h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif : entrée musée + 5€

Avec Qing Xia (Paradis du Papyrus), artiste spécialiste dans l’art de la paperolle

Objectifs de l’atelier : S’initier à la technique et partager un moment de créativité.

Chaque participant repartira avec un cœur en papier orné de paperolles qu’il aura réalisées.

Atelier accessible à tous, sans qualification préalable. Age minimum : 16 ans.

Plusieurs œuvres de la collection du musée sont ornées de paperolles. Cette technique, connue également sous le terme anglais de « quilling », permet de créer des motifs en trois dimensions grâce à de fines bandes de papier enroulées sur elles-mêmes. Apparues à la Renaissance dans un contexte religieux, les paperolles sont utilisées aujourd’hui par de nombreux designers et artistes ainsi qu’en tant que loisirs créatifs.

L’initiation est menée par Qing Xia. À la tête de l’atelier « Paradis du Papyrus », elle crée des bijoux et des tableaux en paperolles aux papiers et couleurs choisies avec soin. Elle apprécie tout particulièrement le moment de calme presque méditatif que peut offrir la réalisation des paperolles.

Durée : 2h

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10228697977114 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T14:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

2023-12-10T14:30:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

paperolles

Paradis du Papyrus