Visite découverte : Et avant le cinéma ? (Festival Synchro) Dimanche 26 novembre, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif : entrée musée + 3€.

En écho au spectacle de lanternes magiques proposé à la cinémathèque dans le cadre du festival SYNCHRO, une médiatrice vous présente la section du musée dédiée au pré-cinéma.

Vous y découvrirez l’histoire passionnante des recherches et inventions qui ont rythmées des siècles de découvertes autour de l’image puis de sa mise en mouvement. Ce sont bien les lanternes magiques du XVIIème siècle, les jouets optiques et la photographie qui ont conduit à l’avènement du cinéma !

Dans le cadre du festival Synchro, festival de ciné-concerts de la Cinémathèque de Toulouse (2e édition : à Toulouse, du 21 au 27 novembre, et en région, du 29 novembre au 9 décembre.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

