« Prête-moi ta plume » en LSF Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

« Prête-moi ta plume » en LSF Samedi 14 octobre, 11h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Durée 1h. Tarif : entrée musée + 3 euros

Dans cette visite conçue à la fois pour les enfants et leurs parents (ou grands-parents, oncles, tantes…), nous entrerons en contact avec l’univers onirique mais également très technique de la plume et découvrirons le travail de plumassier d’art de Maxime Leroy. Un moment de partage en famille qui chatouillera les sens et nous fera rêver.

Visite parents-enfants. Enfants de 6 à 9 ans.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l'une des plus belles collections d'arts graphiques et d'arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d'horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

© R. Carreras