Lectures par la Ligue Contre le Cancer Mardi 10 octobre, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif : entrée musée sans supplément ; dans la limite des places disponibles

Depuis de nombreuses années, des parcours de médiations culturelles sont construits par Marielle Nicephor, médiatrice au musée, Céline Bensoussan et Marie Violet, animatrices de de l’atelier « Pause Couleurs » de la Ligue Contre le Cancer (écritures et expressions artistiques). Ils résonnent avec le vécu des participants de l’atelier.

Ces chemins croisés sont autant d’inspirations, de projections, de temps d’élaborations. Ainsi ils donnent lieu à des créations poétiques et plastiques qui permettent aux patients de ne pas s’enfermer dans le statut de patient et de tisser un ancrage poétique garant de la subjectivité de chacun-e-s !

Cette année, à l’occasion de la réouverture du musée des arts précieux Paul-Dupuy et de son exposition temporaire, la porte Mucha, les coffrets et clés, les accessoires du bal ainsi que l’univers de Maxime Leroy ont été une découverte.

Les visiteurs du musée sont invités à un moment de lectures auprès des œuvres et à une présentation des créations de l’atelier.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

