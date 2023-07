Rencontre – démonstration avec un artisan plumassier d’art, Valérie Tanfin Musée des arts précieux Paul-Dupuy Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Rencontre – démonstration avec un artisan plumassier d’art, Valérie Tanfin Samedi 16 septembre, 14h00 Musée des arts précieux Paul-Dupuy Réservation obligatoire au 05 31 22 95 40

Valérie Tanfin, toulousaine, est artisan plumassier d’art. Formée dans les plus grandes maisons parisiennes, elle travaille depuis 12 ans pour la Haute-Couture, le spectacle et la décoration. Installée à Léguevin, elle a fait partie des 11 artisans représentant l’Occitanie au salon « Révélations » 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris. À l’occasion des Journées du Patrimoine, elle fera découvrir son métier, ses techniques spécifiques et son savoir-faire.

Tout public à partir de 12 ans.

Durée : 1h30.

Musée des arts précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau, 31000, Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Musée des arts décoratifs et des arts graphiques de la ville de Toulouse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

© Valérie Tanfin