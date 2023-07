JEP 2023 : Parcours-spectacle Le Tic-Tac d’Antide Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Animation proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (16 et 17 septembre)

Par Béatrice Forêt, comédienne (Compagnie L’Arbre à Plumes)

Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts, nous invite à remonter le temps… ce temps que l’humanité s’acharne à vouloir mesurer en regardant le ciel :

du sablier à la montre moderne, en passant par la clepsydre et l’astrolabe ! Pour nous guider dans notre enquête, notre étoile sera un aventurier du XVIIIe siècle : Antide Janvier, maître horloger et astronome, né dans un village reculé du Jura, et propulsé à Versailles après moult péripéties…

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0531229540 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

