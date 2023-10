HAUTE VOLTIGE. Œuvres en plumes de Maxime Leroy Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, 24 mai 2023, Toulouse.

En tant que musée des Arts Décoratifs, le musée Paul-Dupuy a l’ambition de faire découvrir les plus remarquables créateurs contemporains qui perpétuent des savoir-faire ancestraux oubliés et les revivifient en les ancrant dans le goût actuel.

Maxime Leroy

Directeur artistique de l’atelier de plumasserie du Moulin Rouge, fondateur de l’atelier M.Marceau, co-fondateur de la maison Sacco Baret, artiste reconnu internationalement, sollicité par les plus fameuses maisons de la haute couture et du luxe, Maxime Leroy est notre « Guest Star 2023 », pour une exposition d’exception marquant la réouverture du musée après travaux.

Artistes invités

Francis Benincà

Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

Résidences photographiques

Parallèlement, une exposition de photographies sera présentée dans l’espace du MATOU. Il s’agit d’une sélection de clichés réalisés par deux grands photographes, Rip Hopkins et Julien Magre sur le thème de la plume.

https://museepauldupuy.toulouse.fr/

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 36 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l'une des plus belles collections d'arts graphiques et d'arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d'horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

© Maison Février