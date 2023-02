Atelier articollages Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier articollages Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 4 avril 2023, Toulouse. Atelier articollages Mardi 4 avril, 15h00, 16h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée + 5€ par pers. Objectifs de l’atelier : S’emparer des objets du musée pour en imaginer d’autres par la technique du collage.

Chaque participant repartira avec ses créations en papier découpé et collé.

Atelier accessible à tous, sans qualification préalable. Age 10 – 15 ans. La collection du musée est riche de très nombreux objets, beaux par leurs formes et leurs décors, intéressants pour leurs qualités techniques, insolites par leurs usages ou leur histoire parfois. L’atelier propose la création d’objets-valises à partir de découpages de photographies d’objets du musée. Les éléments sont assemblés pour faire naître des ustensiles dont l’utilisation et le nom resteront à inventer ! L’atelier est mené par Fanny Pageaud. Autrice-illustratrice, elle crée des livres d’artistes pour la jeunesse (prix Sorcières 2019). Au sein des Écotones, elle anime de nombreux ateliers plastiques tout public. Durée : 1h Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne 05 31 22 95 40 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T13:00:00+00:00 – 2023-04-04T15:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Adresse 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Ville Toulouse Age minimum 10 Age maximum 15 lieuville Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier articollages Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 2023-04-04 was last modified: by Atelier articollages Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 4 avril 2023 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne