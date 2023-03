Rencontre en musique avec le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rencontre en musique avec le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy, 2 avril 2023, Toulouse. Rencontre en musique avec le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Dimanche 2 avril, 15h00 Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le COMDT s’associe au musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy et propose dimanche 2 avril à 15h et 16h30 un rencontre autour de la boha. Venez découvrir cette cornemuse des Landes de Gascogne dans le Cabinet de Préciosité du Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy et écouter les musiciens s’emparer de l’instrument. La rencontre sera suivie d’une découverte de l’atelier de facture instrumentale du Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles avec Pascal Petitprez, le facteur d’instrument. Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy 13 rue de la pleau Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.comdt.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://museepauldupuy.toulouse.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 boha cornemuse Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy Adresse 13 rue de la pleau Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy Toulouse

Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Rencontre en musique avec le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy 2023-04-02 was last modified: by Rencontre en musique avec le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy 2 avril 2023 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne