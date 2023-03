Sublimer et transmettre le patrimoine du quotidien Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Sublimer et transmettre le patrimoine du quotidien Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy, 31 mars 2023, Toulouse. Sublimer et transmettre le patrimoine du quotidien 31 mars – 2 avril Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy En tant que musée des arts décoratifs, le Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy met en valeur la préciosité des objets d’art. Il raconte également celle des métiers d’art, au fil des siècles, des matériaux aux gestes des artisans. Les JEMA seront l’occasion de voir comment peut être sublimer ce quotidien : rencontrer des restauratrices d’oeuvres d’art, découvrir en musique la réalisation des bohas occitanes, en savoir plus sur quelques oeuvres majeures du musée mais aussi admirer le savoir-faire des étudiants en formation métiers d’art et s’informer sur leurs cursus. Et ce sont 10 jours qui seront dédiés aux métiers d’art !

samedi 26 mars à 16h : rencontre avec Isabelle Alriq, restauratrice de l’atelier de restauration des Musées de la Ville de Toulouse pour les oeuvres en bois (nombre de places limité ; tarif : entrée musée, gratuité sur justificatif)

dimanche 26 mars à 15h : visite commentée « La restauration du parement d’autel des Cordeliers » (nombre de places limité ; tarif : entrée musée + 3 euros)

mardi 28 mars à 16h : visite commentée « Le mobilier du château de la Reynerie à Toulouse » (nombre de places limité ; tarif : entrée musée, gratuité sur justificatif)

du vendredi 25 au dimanche 27 mars et du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril : exposition de travaux étudiants (tarif : entrée musée, gratuité sur justificatif, gratuit pour tous dimanche 2 avril)

vendredi 31 mars à 16h : visite commentée « Les coffrets de marqueterie de paille » (nombre de places limité ; tarif : entrée musée, gratuité sur justificatif)

samedi 1 avril à 15h et 16h15 : rencontre avec Hélène Charbey, restauratrice agréée « Musées de France » pour les oeuvres de papier (nombre de places limité ; tarif : entrée musée,gratuité sur justificatif )

dimanche 2 avril à 15h et 16h30 : découverte de la boha du musée, en compagnie de musiciens, suivie d’une visite de l’atelier de facture du COMDT (nombre de places limité ; gratuit)

En partenariat avec le COMDT et l’association A0Marto. Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy 13 rue de la pleau Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://museepauldupuy.toulouse.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 patrimoine objet d’art Mairie de Toulouse – Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy

