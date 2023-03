Formations des métiers d’art de l’académie de Toulouse Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy, 28 mars 2023, Toulouse.

Formations des métiers d’art de l’académie de Toulouse 28 mars – 2 avril Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy

> Exposition accueillie par le Musée des arts précieux Paul Dupuy – 13 rue de la Pleau – 31000 Toulouse.

> Exposition des travaux d’élèves les 25 et 26 mars et 1er et 2 avril.

> Démonstrations de pratique le 1er et 2 avril.

> Intervention de designers : liens design et métiers d’art

> Visite des collèges sur rendez-vous du 28 au 31 mars.

L’association M’Art’O A0 est un collectif créé en décembre 2019 pour promouvoir les formations aux métiers d’art dispensées dans l’académie de Toulouse.

Chaque année, l’asso M’Art’0 A0 met en lumière les travaux des élèves de plus de 40 formations de l’académie de Toulouse dans les manifestations métiers d’art organisées notamment par la chambre Régionale des Métiers d’Occitanie : Journées Européennes des Métiers d’Art (dans la continuité de ce qui s’est fait depuis 2010 à Sorèze, Moissac, St Lizier, le théâtre Garonne et la DRAC à Toulouse) ainsi que les expositions Fragments en 2021 et 2022.

Les formations professionnelles relevant des métiers d’art permettent aux élèves de suivre des enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement. Une diversité qui reflète la richesse du secteur avec plus de 1000 établissements ou organismes de formation répertoriés en France (cf.site INMA).

Plusieurs diplômes professionnels peuvent être préparés :

– Le CAP, en 1 ou 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une poursuite d’études.

– Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études supérieures.

– Le BMA (Brevet des Métiers d‘Art) en 1 ou 2 ans pour s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études supérieures.

– Le DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du DEsign)

en 3 ans valant grade de licence pour s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études supérieures.

La formation peut être suivie :

Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stages en entreprises chaque année ;

En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de travail auprès d’un employeur.

Musée des Arts-Précieux-Paul-Dupuy 13 rue de la pleau Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

