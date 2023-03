Visite insolite astronomie Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 25 mars 2023, Toulouse.

Visite insolite astronomie Samedi 25 mars, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Public : Adultes, adolescents & enfants à partir de 7 ans ; durée : en continu.

En introduction à la découverte de la collection d’horlogerie du musée, ou pour la compléter, cette animation permettra à tous de mieux connaître le système solaire. Grâce à une maquette à taille humaine et à quelques objets du quotidien, des passionnés d’astronomie révèlent les secrets des planètes et de leur voisinage avec le soleil.

Le club d’astronomie de l’Université Toulouse III – Paul-Sabatier, UPS in Space, a créé et gère l’observatoire Jocelyn-Bell à Toulouse. Ces membres, étudiants ou non, partagent également leurs connaissances en astronomie, astrophysique et sciences spatiales avec tous les types de public. Ils proposent très régulièrement des conférences, ateliers, observations et interventions multiples. https://www.univ-tlse3.fr/ups-in-space

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content »}] [{« link »: « https://www.univ-tlse3.fr/ups-in-space »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:00:00+01:00

Sphère armillaire © D. Taillefer