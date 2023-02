Visite insolite : visite olfactive Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Visite insolite : visite olfactive Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 18 mars 2023, Toulouse. Visite insolite : visite olfactive Samedi 18 mars, 15h00, 16h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée + 5€ La visite propose un parcours dans les salles du musée pour découvrir les secrets de la création des parfums grâce aux œuvres de la collection. La visite est conçue et menée par Pierre Bénard, parfumeur-créateur, spécialiste des matières premières naturelles. Directeur artistique olfactif d’Osmoart, il crée des parfums sur mesure, travaille le design olfactif et milite pour une culture olfactive par le biais d’ expositions et d’animations. Public : Adultes Durée : 1h Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne 05 31 22 95 40 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+00:00 – 2023-03-18T16:30:00+00:00

