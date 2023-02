Installation éphémère olfactive Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Installation éphémère olfactive Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 18 mars 2023, Toulouse. Installation éphémère olfactive Samedi 18 mars, 14h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée Quatre olfactorigamis évoqueront le parfum et la parfumerie à travers les accords de la fragrance d’un fantôme, celui de Paul Dupuy peut-être…

Tarif : entrée musée. Tout public. Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne 05 31 22 95 40 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T13:00:00+00:00 – 2023-03-18T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Adresse 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Ville Toulouse Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Installation éphémère olfactive Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 2023-03-18 was last modified: by Installation éphémère olfactive Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 18 mars 2023 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne