Atelier Paperolles Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier Paperolles Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 19 février 2023, Toulouse. Atelier Paperolles Dimanche 19 février 2023, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée + 5€ ; enfant à partir de 8 ans ; 7 enfants max. et 2 adultes max. par enfant ou fratrie.

L’art de transformer le papier en motif décoratif handicap moteur mi Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes

05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Avec Qing Xia (Paradis du Papyrus), artiste spécialiste dans l’art de la paperolle

Cet atelier propose de s’initier en famille à cette technique de travail du papier après découverte des oeuvres en paperolles de la collection du musée. Chaque participant repartira avec un motif décoratif qu’il aura lui-même réalisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T15:00:00+01:00

2023-02-19T17:00:00+01:00 © Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Adresse 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse Age minimum 8 Age maximum 121 lieuville Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier Paperolles Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 2023-02-19 was last modified: by Atelier Paperolles Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 19 février 2023 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne