Enfants à partir de 7 ans (2 adultes max. par enfant ou fratrie) ; 8 enfants max. Tarif : entrée musée + 5€

Le grand retour de Miss Tinquiette et ses enquêtes au musée Paul-Dupuy ! Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Carmes

05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Dissimuler, protéger, enfermer, enjoliver, célébrer ? Voyageuse dans le temps, Clarisse s’interroge avec vous sur cette étrange habitude humaine de créer des contenants très élaborés pour y placer ses trésors de toute nature. Du carnet de bal au coffre de mariage, du soulier au plumier, de l’élixir à la robe de bal, penchons-nous sur la lucarne magique de la préciosité. Dans le plaisir renouvelé de la curiosité, teintée d’humour, laissons s’échapper du flacon des secrets bien gardés et des histoires surprenantes.

