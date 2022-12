Parcours-spectacle Le Tic-Tac d’Antide Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Parcours-spectacle Le Tic-Tac d’Antide Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 28 décembre 2022, Toulouse. Parcours-spectacle Le Tic-Tac d’Antide Mercredi 28 décembre, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée + 5€ ; enfants à partir de 6 ans (2 adultes max. par enfant ou fratrie

Le grand retour de Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts ! Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Par Béatrice Forêt, comédienne (Compagnie L’Arbre à Plumes) Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts, nous invite à remonter le temps… ce temps que l’humanité s’acharne à vouloir mesurer en regardant le ciel :

du sablier à la montre moderne, en passant par la clepsydre et l’astrolabe ! Pour nous guider dans notre enquête, notre étoile sera un aventurier du XVIIIe siècle : Antide Janvier, maître horloger et astronome, né dans un village reculé du Jura, et propulsé à Versailles après moult péripéties…

