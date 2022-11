Stage de pré-cinéma 4-6 ans Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Stage de pré-cinéma 4-6 ans Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 20 décembre 2022, Toulouse. Stage de pré-cinéma 4-6 ans 20 – 22 décembre Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarifs : entrée musée (gratuite pour les enfants) + 5€ par séance (x 3)

Avant le cinéma, il a existé plein d’inventions géniales pour animer les images… c’est le pré-cinéma… Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Avec l’association Les Mirettes

Lanterne magique, flip-book, effets spéciaux, le temps d’un stage les enfants se plongent dans les inventions magiques qui ont mené à celle du cinéma. Ce stage se déroule sur trois matinées les 20, 21 et 22 décembre de 10h à 12h. Présence obligatoire pendant les trois matinées. 5€ par séance.

