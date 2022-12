Mon précieux…La porte « Lorenzaccio » d’après Mucha Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mon précieux…La porte « Lorenzaccio » d’après Mucha Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 13 décembre 2022, Toulouse. Mon précieux…La porte « Lorenzaccio » d’après Mucha Mardi 13 décembre, 16h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

tarif : entrée musée – 15 pers. max.

Visite en 30 minutes handicap moteur mi Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie L’équipe des médiatrices du musée vous propose la découverte d’une oeuvre d’art précieuse et singulière, reflétant l’éclectisme des collections et les nouvelles acquisitions du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T16:00:00+01:00

2022-12-13T16:30:00+01:00 Détail de la porte © A. Nadeau

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Adresse 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Ville Toulouse Age minimum 11 Age maximum 99 lieuville Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Mon précieux…La porte « Lorenzaccio » d’après Mucha Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 2022-12-13 was last modified: by Mon précieux…La porte « Lorenzaccio » d’après Mucha Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 décembre 2022 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne