Hokusaï trio Dimanche 27 novembre, 16h30 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée + 8€

Diane Beauchamps, Harumi Baba-Dath, Mizuho Kosugi handicap moteur mi Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://semainejaponoccitanie.fr/ »}] Diane Beauchamps, artiste-peintre française improvise à l’encre en s’inspirant de l’art du sumi-e traditionnel et de haïkus japonais, sur la musique jouée par Harumi Baba-Dath et Mizuho Kosugi, tubistes franco-japonaises amoureuses du serpent. Cet instrument rare est apparu en France à la Renaissance.

Le Musée des Arts-Précieux Paul-Dupuy en conserve un exemplaire du début du XIXe siècle. La calligraphie du haïku qui donne le ton à la création est tracée à quatre mains en fin de concert, sur l’oeuvre achevée, d’abord en français puis en japonais, l’écriture poétique des deux langues signant conjointement la création. Spectacle programmé dans le cadre de la Semaine du Japon en Occitanie. Juste avant le concert Présentation par une médiatrice du serpent

de la collection du musée à 16h15

2022-11-27T16:30:00+01:00

2022-11-27T17:30:00+01:00 © I. Banco

