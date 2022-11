Visite en LSF « Un nouvel écrin pour les Arts Précieux » Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite en LSF « Un nouvel écrin pour les Arts Précieux » Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 26 novembre 2022, Toulouse. Visite en LSF « Un nouvel écrin pour les Arts Précieux » Samedi 26 novembre, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy

Tarif : entrée musée + 3€ ; Réservation obligatoire : reservation.pauldupuy@culture.toulouse.fr

Visite en langue des signes française handicap auditif hi Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Déambulation dans les collections du musée menée par une médiatrice et traduite en langue des signes française (LSF) suivie d’échanges.

