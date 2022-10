Rencontre / Portrait à l’afghan box Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, 19 novembre 2022, Toulouse.

Tarif : entrée musée

Avec Clément Marion, photographe, spécialiste de la photographie argentique. handicap moteur;handicap intellectuel mi;ii

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Appareil photo et chambre noire, l’afghan box est utilisée par les photographes de rue depuis très longtemps en Afghanistan, en Inde et en Amérique du Sud. Elle permet une approche plus authentique et plus lente de la photographie. Clément Marion prendra le temps de vous faire découvrir ce procédé et vous repartirez avec votre portrait à l’ancienne.

Durée 30 Min. Portrait individuel ou à plusieurs la limite des places disponibles.



2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-20T17:30:00+01:00