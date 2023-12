Atelier gaufres de Bruxelles Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Atelier gaufres de Bruxelles Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos, 21 janvier 2024 13:00, Wattrelos. Atelier gaufres de Bruxelles Dimanche 21 janvier 2024, 14h00 Musée des Arts et Traditions Populaires Gratuit Passez une après-midi gourmande au Musée des Arts et Traditions Populaires en apprenant à préparer des gaufres de Bruxelles.

Gratuit

Sur inscription au 03.20.81.59.50 Musée des Arts et Traditions Populaires 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.59.50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00 Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Code postal 59150 Lieu Musée des Arts et Traditions Populaires Adresse 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Latitude 50.698887 Longitude 3.221948 latitude longitude 50.698887;3.221948

Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/