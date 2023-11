«Les P’tits Potes » Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos «Les P’tits Potes » Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos, 9 décembre 2023, Wattrelos. «Les P’tits Potes » 9 décembre 2023 – 27 janvier 2024 Musée des Arts et Traditions Populaires Entrée gratuite Mars 2020, nous voici tous enfermés chez nous. Franck HALLO, photographe, va découvrir Tatsuya Tanaka, artiste japonais, connu pour ses mises en scène miniatures. Il décide alors de réaliser ses propres dioramas en mettant en scène des figurines au 1/87e avec des éléments à notre échelle. Entrez dans ce monde miniature !!!

Musée des Arts et Traditions Populaires, 96 rue François Mériaux à Wattrelos

Du samedi 9 décembre au samedi 27 janvier du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 17h30 et le 3ème dimanche (sauf exception) de 14h à 18h Musée des Arts et Traditions Populaires 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

