Saint-Nicolas s’invite au Musée Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos, 6 décembre 2023, Wattrelos.

Venez rencontrer Saint-Nicolas au Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos avec au programme : atelier, maquillage, distribution de friandises, chocolat chaud offert aux enfants et photos avec St-Nicolas !

Musée des Arts et Traditions Populaires 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 59 50 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-wattrelos.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

