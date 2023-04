Brocante au Musée des Arts et Traditions Populaires Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Brocante au Musée des Arts et Traditions Populaires Musée des Arts et Traditions Populaires, 25 juin 2023, Wattrelos. Brocante au Musée des Arts et Traditions Populaires Dimanche 25 juin, 09h30 Musée des Arts et Traditions Populaires Le Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos organise sa brocante le dimanche 25 juin 2023 de 9h30 à 17h (sauf vêtements).

Pour les exposants : s’adresser à l’accueil du Musée pour retirer un bulletin d’inscription ou par e-mail à arickxmichele@free.fr

Pour les exposants : s'adresser à l'accueil du Musée pour retirer un bulletin d'inscription ou par e-mail à arickxmichele@free.fr

Buvette et petite restauration sur place

Musée des Arts et Traditions Populaires
96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos
Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France
Téléphone: 0320815950

2023-06-25T09:30:00+02:00 – 2023-06-25T17:00:00+02:00

