Au Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Musée des Arts et Traditions Populaires 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Le « fait-main , l’artisanat, l’art et l’inventivité sont les points communs des exposants qui vous attendent au Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos, les Samedi 17 (10H/12H et 14H/18H) et Dimanche 18 Décembre 2022 (14H/18H). Vous découvrirez des créateurs de tous domaines depuis les bijoux, le textile, les bougies, jusqu’à la déco, la peinture sur soie ou encore la lithothérapie… A cette occasion, nous nous retrouverons, le Dimanche, vers 15H30, autour d’une sympathique Parade de Noël et offrirons, durant tout le Week-End, une surprise aux jeunes visiteurs qui viendront exposer leur dessin de Noël au Musée…

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00

