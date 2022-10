Saint-Nicolas s’invite au Musée Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Saint-Nicolas s’invite au Musée Musée des Arts et Traditions Populaires, 7 décembre 2022, Wattrelos. Saint-Nicolas s’invite au Musée Mercredi 7 décembre, 14h30 Musée des Arts et Traditions Populaires

au Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Musée des Arts et Traditions Populaires 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musee@ville-wattrelos.fr »}] Diverses animations vous y attendent dont la visite de Saint Nicolas et de son âne. Au programme : ateliers créatifs pour enfants, initiation à la bourle, distribution de friandises, chocolat chaud offert aux enfants, maquillage pour enfants, présence des personnages de dessins animés, possibilité de prendre des photos avec St-Nicolas. Mercredi 7 décembre 2022 de 14h30 à 17h

Informations au 03 20 81 59 50 ou musee@ville-wattrelos.fr

