Cet évènement est passé Visite guidée du Musée des Arts et Traditions Populaires Musée des Arts et Traditions Populaires Versilhac Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Versilhac Visite guidée du Musée des Arts et Traditions Populaires Musée des Arts et Traditions Populaires Versilhac, 17 septembre 2023, Versilhac. Visite guidée du Musée des Arts et Traditions Populaires Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée des Arts et Traditions Populaires 2 € par personne Le musée propose la reconstitution de la vie d’antan, des scènes de vie paysanne du début du XXème siècle, de ses métiers, de ses fêtes et une ancienne salle de classe. Le parc du Musée abrite des sculptures de béton de Jean-Paul Six, artiste local. Musée des Arts et Traditions Populaires versilhac 43200 YSSINGEAUX Versilhac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 81 33 44 65 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Versilhac Autres Lieu Musée des Arts et Traditions Populaires Adresse versilhac 43200 YSSINGEAUX Ville Versilhac Departement Haute-Loire Lieu Ville Musée des Arts et Traditions Populaires Versilhac latitude longitude 45.15639;4.184082

Musée des Arts et Traditions Populaires Versilhac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versilhac/