Exposition temporaire sur l’histoire de l’école de Palinges. Musée des arts et Traditions Populaires Palinges Catégories d’Évènement: Palinges

Saône-et-Loire Exposition temporaire sur l’histoire de l’école de Palinges. Musée des arts et Traditions Populaires Palinges, 16 septembre 2023, Palinges. Exposition temporaire sur l’histoire de l’école de Palinges. 16 et 17 septembre Musée des arts et Traditions Populaires 2 € Situé au coeur de Palinges, le musée vous invite à découvrir le patrimoine local de l’âge de pierre au XIXième siècle.

L’artisanat du bois, le forgeron, le bourrelier, le maréchal ferrant ;

L’école d’autrefois, l’éclairage d’autrefois ;

La pièce à vivre de 1900 ;

La mode de 1885 ;

L’agriculture, les fermes et les locateries charolaises ;

Le travail du chanvre ;

Vestiges de l’ancienne église de Fautrière ;

L’activité industrielle et céramique de Palinges ;

Vente de livres édités par l’association. Musée des arts et Traditions Populaires 17, rue de l’église 71430 Palinges Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 88 11 88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 école Palinges © Les amis du passé Détails Catégories d’Évènement: Palinges, Saône-et-Loire Autres Lieu Musée des arts et Traditions Populaires Adresse 17, rue de l'église 71430 Palinges Ville Palinges Departement Saône-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Musée des arts et Traditions Populaires Palinges latitude longitude 46.554179;4.215746

Musée des arts et Traditions Populaires Palinges Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palinges/