Balade numérique accompagnée – Le chemin de l’eau Samedi 16 septembre, 16h00 Musée des Arts et Traditions Populaires Entrée libre, sur inscription

Départ, 16h, au moulin Buisson, en face du Musée des ATP, côté rue Roumanille. Venez découvrir les industries qui utilisaient l’eau et percez le mystère de la martelière. En famille ou individuel.

Après avoir au préalable téléchargé l’application disponible sur Play Store ou Apple Store « le chemin de l’eau à Draguignan », le public sera accompagné de son smartphone ou avec des tablettes numériques mises à disposition, pour découvrir les parcours.

Inscriptions : 06 11 22 35 58 – studio@resinemedia.net

Situé au coeur de la ville, le musée des Arts et Traditions Populaires a été créé sous l'impulsion de l'association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Les collections ethnographiques du musée, devenues communautaires en 2007, se sont enrichies au fil du temps avec les dons des hommes et des femmes qui ont vécu et travaillé sur le territoire.

Ces « trésors du quotidien » témoignent des activités des 19ème et 20ème siècles .

Ils racontent les savoir-faire, les techniques, et les usages qu’il s’agisse d’agriculture, d’industrie, de religion, ou de festivités. Les expositions temporaires et les actions en direction des publics font le lien entre ces témoins et la réalité du territoire d’aujourd’hui.

La boutique du musée vous présente une sélection de produits inspirés des expositions et met en avant les réalisations d’artisans locaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

RésineMédia