Expositions, démonstrations, ateliers et rencontres… Ces journées mettront à l’honneur les talents, les savoir-faire et les innovations des professionnels des métiers d’art du bois et du verre handicap moteur mi

Double programmation :

Samedi 1er avril au Musée des Arts et Traditions Populaires et à la Chapelle du Bon Pasteur et Quartier des Arts à Draguignan

et

Dimanche 2 avril au Musée Galerie Honoré Camos à Bargemon.

Samedi 1er avril de 10h à 18h :

Musée des Arts et Traditions Populaires et Chapelle du Bon Pasteur à Draguignan

Expositions, démonstrations, ateliers et rencontres…

Cette journée mettra à l’honneur les talents, les savoir-faire et les innovations des professionnels des métiers d’art du bois et du verre.

Une thématique sur l’écoconstruction et le bois sera aussi abordée.

Le musée des Arts et Traditions Populaires verra se déployer les nombreux métiers liées au bois.

De nombreux artisans seront présents pour vous faire partager leurs passions.

Des démonstrations de tournage sur bois et tournage d’art, d’une xylothèque sonore constituée de lames de bois sec réagissant à la percussion, de tambours tout en bois tourné.

Des présentations des métiers de tourneurs sur bois et graveurs sur bois.

Des expositions-ventes de ces œuvres d’arts.

Dans le jardin du musée, des jeux géants en bois pour vous amuser en famille.

La chapelle du Bon Pasteur

accueillera les métiers du verre, avec des vitraillistes, des souffleurs de verre, une fileuse de verre, des peintres sur verre.

Les animations de la journée

Des animations pour les enfants et pour les adultes seront proposées tout au long de la journée.

Pour les enfants :

-Atelier création de toupies en bois

Avec l’école des Escoulen d’Aiguines.

De 10h à 12h30 13h30 à 16h.

-Ateliers de sculpture de fleurs de bois et de suspensions arboricoles

Avec l’association Souleù, dessine-moi un autre monde.

De 10h à 12h30 et 13h30-17h30

En famille :

-Visites guidées du musée des Arts et Traditions Populaires.

11h-12h et 14h-15h

-Démonstration traditionnelle de fabrication de bouchons de liège par Guy Revest, président de l’Escolo de la Targo.

De 10h à 12h30.

Pour les adultes :

-Ateliers de tournage ornemental et traditionnel.

De 10h et 14h

1 heure d’atelier.

A partir de 18 ans.

Maximum 8 personnes

Conférence « Le bois et l’écoconstruction » par Loïc Frayssinet, président de Permabita. L’association Permabita s’est donnée pour mission de développer l’utilisation des ressources locales pour la construction et la rénovation. Pour cela elle inventorie les ressources (bois, terre, paille, liège, etc.) et les acteurs locaux qui les produisent où les transforme, mets en relation les porteurs de projets, anime le réseau en le faisant monter en compétence via l’organisation de formation spécifique pour apprendre à utiliser ces ressources.

De 17h à 18h.

Au Quartier des Arts

Les artistes du quartier des Arts vous accueilleront pour vous faire partager leurs passions.

Atelier de maquillage – loisirs créatifs – démonstration – Défilé

Rendez-vous à 15h Place aux Herbes – Vous serez accueillis par des Echassiers majestueux !

Dimanche 2 avril 10h-12h30 et 14h-18h :

Musée Honoré Galerie Honoré Camos à Bargemon

Atelier en famille

« le monde féerique des écorces » avec l’artiste Cédric Pollet.

En lien avec l’exposition photographiques « Secrets d’écorces »

Toutes les animations sont gratuites.

Renseignements musée des Arts et Traditions Populaires

75 Place Georges Brassens – 83300 Draguignan

04.94.47.05.72 – musee.atp@dracenie.com

Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de niveau départemental du Var (CMAR PACA)

L’ Ecole Escoulen de tourneurs sur bois Aiguines,

Les associations : Forêt Modèle de Provence et Permabita

Le Quartier des Arts et l’association Caboch’Arts



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Cédric Pollet