Salon Cré’Art Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Salon Cré’Art Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos, 3 décembre 2023, Wattrelos. Salon Cré’Art Dimanche 3 décembre, 10h00 Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Salon Cré’Art au Musée de Wattrelos !

Le « fait main », la créativité et l’originalité seront à l’honneur lors de la deuxième édition du Salon Cré’Art. Joignez-vous à nous pour découvrir des exposants passionnés qui vous présenteront des créations uniques.

En bonus, vin chaud et chocolat chaud seront offerts à tous les visiteurs ! Les gourmands auront également la chance de déguster de délicieuses gaufres préparées sur place (payant).

Nouveauté cette année : Les enfants (- de 13 ans), accompagnés d’un adulte, auront la chance de participer à un tirage au sort gratuit à l’accueil. Qui sait, ils pourraient repartir avec l’un des superbes jouets mis en jeu ! Lien évent Facebook : https://facebook.com/events/s/salon-creart/1807262303040876/ Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos 96 rue François Mériaux Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://facebook.com/events/s/salon-creart/1807262303040876/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Adresse 96 rue François Mériaux Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Lieu Ville Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos latitude longitude 50.700154;3.218591

Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/