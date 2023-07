Journée estivale au musée Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Wattrelos Journée estivale au musée Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos, 23 juillet 2023, Wattrelos. Journée estivale au musée Dimanche 23 juillet, 10h00 Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Gratuit Le Musée des Arts et Traditions Populaires organise sa Journée estivale des Jeux.

Venez déjeuner sur l’herbe de leur pâture avec votre pique-nique sorti du sac.

Nombreux jeux à disposition et un château gonflable – Animation musicale par Christian de 12h00 à 13h30, 15h à 15h30 et de 17h00 à 17h30 Les Olympiades pour les 8 à 12 ans à 11h – Les Olympiades pour les 13 à 20 ans à 13h30 – Les Olympiades pour les + 20 ans à 15h30

Dimanche 23 juillet 2023 de 10h à 18h Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos 96 rue François Mériaux Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.59.50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Adresse 96 rue François Mériaux Wattrelos Ville Wattrelos Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos

Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/