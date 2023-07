Visite guidée sur le thème « Patrimoine du sport » Musée des Arts et Techniques de Champlitte Champlitte Catégories d’Évènement: Champlitte

Haute-Saône Visite guidée sur le thème « Patrimoine du sport » Musée des Arts et Techniques de Champlitte Champlitte, 16 septembre 2023, Champlitte. Visite guidée sur le thème « Patrimoine du sport » 16 et 17 septembre Musée des Arts et Techniques de Champlitte Réservation conseillée À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les musées s’accordent avec le ministère de la Culture pour vous proposer une visite guidée sur le thème choisi à l’échelle européenne : « Patrimoine du sport ». Vélos, cyclomoteurs, automobiles : un thème inspirant pour (re)découvrir une partie des collections exposées au musée départemental des Arts & Techniques. Musée des Arts et Techniques de Champlitte Rue des Lavières 70600 Champlitte Champlitte 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 67 62 90 http://musees.haute-saone.fr/ https://www.facebook.com/Mus%C3%A9es-d%C3%A9partementaux-de-la-Haute-Sa%C3%B4ne-692534290760883/;https://twitter.com/MuseesHteSaone [{« type »: « email », « value »: « musee-champlitte@haute-saone.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 95 76 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

