« Laissez-vous croquer… » un atelier avec Jean-Michel Renault, dessinateur humoristique Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source, 16 septembre 2023, Salles-la-Source.

« Laissez-vous croquer… » un atelier avec Jean-Michel Renault, dessinateur humoristique 16 et 17 septembre Musée des arts et métiers traditionnels Gratuit. Entrée libre.

Jean-Michel Renault, illustrateur star du monde de la bande dessinée et du dessin humoristique, propose de vous croquer… Vous pourrez, si vous l’osez, repartir avec votre portrait sous forme de cochon !

Musée des arts et métiers traditionnels Rue de la Cascade, 12330 Salles-la-Source Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie 05 65 67 28 96 http://www.aveyron.fr Organisé en 4 sections, le musée présente les arts et métiers traditionnels du Rouergue :

– Les machines d’autrefois (moulin à blé, à huile, martinets pour battre le cuivre, moulins scieurs, pressoirs à huile, à vendanges ou à fromage).

– L’homme et le monde minéral : l’eau, le feu, les matériaux de construction et de couverture, la terre cuite, le fer, le cuivre, les autres métaux…

– L’homme et le monde végétal : le travail de la terre, les céréales, le chanvre, la châtaigne, la vigne, la vannerie, le bucheron, le sabotier, le charron, le menuisier, le charpentier, le chaisier…

– L’homme et le monde animal : la chasse, la pêche, la maréchalerie, les chevaux, les bovins (jougs, attelages, transhumance et vie des burons de l’Aubrac), les ovins (cabane de berger, laine, industrie fromagère de Roquefort), les activités du cuir (tannerie, bourrellerie…), les porcs, les volailles, les abeilles…

Le musée présente 2 expositions complémentaires : la reconstitution d’une cave à vin traditionnelle et la reconstitution d’une filature de laine du XIXe siècle.

©Jean-Michel Renault