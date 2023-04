Profiter du spectacle Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

Spectacle « La magie des étoiles » du Cirque Extrême : inspiré de la mythologie, ce spectacle tout public en appelle au monde de l'imaginaire, du fantastique et du symbolique. Il mêle acrobatie aérienne, jonglerie, magie et jeux de lumière.

Samedi 13 mai, 18h30, 21h30

Musée des arts et métiers traditionnels
Salles-la-Source
12330 Aveyron
Occitanie
0565672896
http://musees.aveyron.fr

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T21:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Cirque Extrême

