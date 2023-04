Mini spectacles La classe l’oeuvre ! Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

Mini spectacles La classe l’oeuvre ! Musée des arts et métiers traditionnels, 13 mai 2023, Salles-la-Source. Mini spectacles La classe l’oeuvre ! Samedi 13 mai, 14h30, 15h30 Musée des arts et métiers traditionnels Mini spectacles par les participants 2023 à La classe, l’œuvre ! *

À 14h30 : restitution chorégraphique de la classe de CP de l’école Pierre Puel d’Onet-le-Château – danse sur le thème du temps, chorégraphiée par Laurence Leyrolle (compagnie La Lloba).

À 15h30 : restitution chantée de la classe de CE1-CE2 de l’école de Nuces – reprises et créations sur le thème de l’eau. Projection et exposition d’œuvres créées par la classe.

* Ce dispositif national invite des élèves à étudier tout au long de l'année scolaire un objet d'un musée de France proche de leur établissement et à concevoir une médiation qu'ils présentent lors de la Nuit des musées.

